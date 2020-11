L’offre de transport se tasse de nouveau

Après une période d’observation et de concertation avec les associations d’usagers, Ile-de-France Mobilités a décidé le 17 novembre de maintenir l’offre à son niveau habituel durant les heures de pointe mais de l’abaisser en période creuse. Plus précisément, le métro circule normalement entre 5h30 et 10h et entre 16h et 21h et autour de 50 % le reste du temps et pendant les week-ends, à l’exception des lignes 1, 13 et 14 qui fonctionnent à 100% toute la journée. Les RER A et B proposent également un service normal la semaine et le week-end, tandis que sur les autres lignes de RER et de Transilien, “quelques suppressions de trains aux heures creuses, qui seront minimes (ex : RER D aura 75% de service aux heures creuses), ainsi que le week-end” sont programmées. Après 21 heures, l’offre mise en place depuis le couvre-feu (réduite de près de la moitié) est maintenue.

Globalement, rappelle IDFM , la fréquentation des transports publics franciliens s’établit à 35 % en moyenne comparé au niveau habituel, mais jusqu’à 50 % durant les heures de pointe et moins de 20 % à partir de 21 heures. L’autorité organisatrice de la mobilité explique toutefois maintenir un service intégral sur les lignes des tramway et de bus desservant les hôpitaux, avec une “réduction au cas par cas en fonction de la fréquentation observée par les opérateurs“.

De son côté, la SNCF a constaté une baisse de la fréquentation des trains à grande vitesse lors de la première semaine du confinement, avec un taux d’occupation d’environ 15% (contre 50% en moyenne les semaines précédentes), ce qui l’a conduit, depuis le 5 novembre, à adapter le plan de transport de ses TGV à près de 30% de l’offre habituelle. “La fréquentation montre depuis une certaine stabilité, avec en moyenne 30 à 40% des sièges occupés, ce qui représente un taux d’occupation d’environ 10% par rapport à un plan de transport normal“, indique le groupe dans un communiqué.

Dans ses TER, elle observe un taux de fréquentation d’un tiers comparé à la normale. La SNCF travaille avec chaque région pour procéder à des ajustements, indique-t-elle, mais jusqu’à présent, l’offre est maintenue partout à un niveau équivalent à au moins 70 % d’un plan de transport normal.