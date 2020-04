Michael Hubert devient directeur financier de Zenpark

En pleine période confinement, Zenpark a annoncé mi-avril le recrutement de Michael Hubert au poste de directeur financier.

Formé à la Toulouse Business School, Michaël Hubert a commencé sa carrière dans l’audit chez EY pendant 8 ans, puis s’est lancé dans l’entrepreneuriat en fondant Huntertainment, un studio de création d’applications en réalité augmentée et virtuelle pour le secteur du retail. Il rejoint ensuite « le groupe d’ingénierie industrielle Fives où il est nommé CFO de l’activité Conveying (branche automobile) qui opère partout en Europe depuis la France et des filiales en Espagne et au Maroc », rappelle Zenpark.

La start up qui propose un service de parkings partagés, explique ce recrutement par la très forte croissance de son activité et par ses perspectives de développement qui passe par « une internationalisation de ses services en 2021 ».