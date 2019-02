Ile-de-France Mobilités va lancer une nouvelle plateforme de données

Intervenant ce matin devant le Club VRT, Laurent Probst, le directeur général d’Ile-de-France Mobilités, a annoncé le lancement d’un appel d’offres pour construire une plateforme de données ouvertes à toutes les mobilités, du métro aux trottinettes.

Cette plateforme intègrera le site d’open data déjà mis en place par IDFM (mais qui couvre surtout les données sur les métros, les bus et les trains), ainsi que vianavigo, le calculateur d’itinéraires, qui doit devenir multimodal et prédictif.

L’appel d’offres sera lancée en mars et l’attribution du marché passée à la fin de l’année.

A partir de cette plateforme, il sera possible de créer une appli Maas (Mobility as a service) permettant aux voyageurs de disposer demain d’une offre de transport globale et de payer directement un trajet d’un point A à un point B sans se soucier de l’opérateur, a expliqué Laurent Probst.