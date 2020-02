Montréal bannit les trottinettes électriques en libre service

Montréal a annoncé mi-février que les trottinettes électriques en libre-service allaient disparaître cette année de la ville car les utilisateurs manquent de respect à la règlementation. “Seulement 20% des trottinettes ont été stationnées” dans les espaces dédiés, a constaté la Ville, évoquant des enjeux de “sécurité”, le “désordre” et une cohabitation “parfois difficile avec les piétons”. 680 engins avaient été déployés depuis juin à comparer aux plus de 20 000 en circulation à Paris. Rappelons que la Ville de Paris s’apprête à réguler le secteur : trois opérateurs devraient être prochainement autorisés à louer des trottinettes et ne pourront pas exploiter plus de 5 000 engins chacun.