Nantes lance un service de covoiturage intégré au réseau de transport

La métropole de Nantes va lancer, à partir du 19 novembre, le Covoit’Tan, un nouveau service de covoiturage urbain qui est intégré au réseau de transport public Tan.

Ce service, accessible via l’application Klaxit – Covoiturage quotidien ou via l’appli Tan, permet de faire des recherches d’itinéraires combinant déplacements en transports en commun et covoiturage et met en relation les conducteurs avec des passagers souhaitant se déplacer dans l’une des 24 communes de la métropole. Intégré aux formules d’abonnement Libertan, il complète aussi la plateforme Ouestgo lancée en 2018 par six autres collectivités de l’Ouest pour aider à l’organisation des déplacements au quotidien en co-voiturage sur ces territoires.

La métropole de Nantes explique ainsi vouloir « faire évoluer les pratiques de mobilité et atteindre une part modale de la voiture partagée de 14 % à l’horizon 2030, objectif du plan de déplacements urbains 2018-2027 ».