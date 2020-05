Pascal Auzannet toune la page RATP Smart Systems

La page va se tourner demain pour Pascal Auzannet qui quittera RATP Smart Systems dont il était le président depuis six ans. Malgré un bon bilan, il part suite à des désaccords stratégiques avec Catherine Guillouard, la PDG de la RATP.

Pascal Auzannet, qui a passé 35 ans à la RATP, souhaitait en effet poursuivre le développement international de cette filiale de la RATP. L’entreprise (initialement baptisée Ixxi et spécialisée dans l’ITS, la billettique, l’information voyageurs ou encore les systèmes d’aide à l’exploitation) compte aujourd’hui 240 salariés (il y en avait 75 en 2014) et est présente dans 11 pays et 120 réseaux en France, avec une croissance moyenne annuelle de 12,8 %. En 2019, la hausse de l’activité a atteint 18 % (35,5 millions d’euros de chiffre d’affaires) et le taux de réussite pour les réponses aux appels d’offres 64 % (avec notamment l’important contrat sur la billettique du métro de Hanoï).

Eric Alix remplace Pascal Auzannet

Catherine Guillouard a choisi de passer les commandes à Eric Alix, un spécialiste du digital, qui était auparavant consultant et a également été directeur digital du groupe La Poste.

M.-H. P.