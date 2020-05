Qui supportera les pertes de la RATP?

Auditionnée hier matin devant le Sénat, Catherine Guillouard, la PDG de la RATP, a estimé entre 300 millions et 350 millions d’euros le montant des pertes dues à la crise du coronavirus entre mi-mars et début mai. Si on ajoute 60 millions d’euros d’impact du à la grève contre les retraites qui s’est prolongée en début d’année, on arrive à un peu plus de 400 millions d’euros. «A la condition essentielle », ajoute Catherine Guillouard, « que notre contrat de délégation de service public soit respecté par Ile-de-France Mobilités».

La RATP estime que cette crise représente un cas de force majeur, un cas envisagé dans son contrat et qui aboutit à un partage du risque recettes entre l’entreprise et l’autorité organisatrice des transports. Mais cette dernière ne le verrait pas de cet oeil puisque la dirigeante de la RATP a affirmé avoir reçu un courrier expliquant qu’IDFM se baserait sur l’article 111 pour renégocier le contrat portant sur la période 2015-2020. “Nous sommes évidemment en discussion avec IDFM. Notre position juridique, c’est qu’un contrat ne doit pas être lu sur les seuls derniers mois mais sur l’ensemble de sa durée“, souligne Catherine Guillouard.

Selon elle, la position d’IDFM se comprend car, en raison des bonnes performances de la RATP dans le passé, le risque de partage des recettes serait très défavorable à IDFM qui devrait supporter une grande partie des pertes. “C’est un sujet de difficulté pour notre AO qui subit aussi une chute des recettes du versement transport- versement mobilité“, a ajouté Catherine Guillouard. Si le contrat avec la RATP devait être revu, le montant des pertes estimées de la RATP s’en trouverait donc aggravé.

Selon la PDG du groupe, la position de la régie est solide à condition que la situation ne s’éternise pas. Pour l’heure, la trésorerie de la régie se monte à 2,8 milliards d’euros, indique-t-elle. “Elle devrait nous permettre de traverser cette crise, si le partage de recette se fait bien avec IDFM”. Mais, ajoute-t-elle, “ la désaffection des usagers pour les transports publics, comme c’est actuellement le cas dans les pays asiatiques, est un risque qui nous inquiète“.

Une discussion à venir entre IDFM, la RATP, la SNCF et l’Etat

D’autres dépenses seront à prendre en compte à l’avenir, tout particulièrement celles touchant au nettoyage, une activité qui devient stratégique et qui est en train de changer de dimension : les frais de nettoyage représentaient 90 millions d’euros en 2019, ils devraient atteindre 160 millions cette année. A cela s’ajoute 55 millions d’euros d’achats de produits sanitaires pour les collaborateurs comme les masques, le gel hydro alcoolique ou les distributeurs de gel. D’ici le 20 juin, plus de 1000 distributeurs doivent être installés sur le réseau.

Pour Ile-de-France Mobilités, qui estime sa propre perte de recettes à un milliard d’euros sur ces deux mois (et dont le budget annuel tourne autour de 10,5 milliards par an), l’heure des comptes n’a pas sonné. Il ne pourra avoir lieu qu’à la fin de la crise. “A ce moment-là, il y aura une discussion globale avec la RATP mais aussi la SNCF et l’Etat“, indique-t-on en rappelant que la RATP vit essentiellement grâce à IDFM qui lui procure 75 à 80 % de ses recettes.

MH P