Strasbourg installe des stations-service sur ses pistes cyclables

La ville de Strasbourg a inauguré le 16 juin ses trois premières stations-services dédiées aux vélos. Ces bornes d’entretien en libre-service proposent une dizaine d’outils sécurisés (tournevis, clés, démonte-pneus) et une pompe adaptée aux deux formats de valves les plus courants. Elles ont été installées sur les itinéraires cyclables les plus fréquentés de l’agglomération à la cité de la musique, au parlement européen et près de la gare centrale.

“Notre politique cyclable doit aller au-delà de la réalisation d’infrastructures“, estime Jean-Baptiste Gernet, conseiller eurométropolitain en charge des mobilités actives et innovantes. “Ces trois premières stations service sont un test. Si l’accueil est favorable, nous en installerons d’autres sur le réseau“, prévient l’élu. Le coût unitaire de ces bornes s’établit à 2200 euros.

La collectivité a conclu un accord avec l’association locale d’insertion VéloStation, qui se chargera de l’entretien des bornes et s’engage à intervenir en 48 heures en cas de dégradation. Conçues par l’industriel américain Saris, les bornes mesurent 1,40 mètre de haut et permettent d’accrocher le vélo par la selle pour effectuer les opérations d’entretien dans de bonnes conditions. Les outils permettent de régler les principaux composants d’un vélo (freins, transmission) ou de démonter une roue ou un pneu. Mais les rustines ne sont pas fournies en cas de crevaison.

Strasbourg compte 700 kilomètres d’itinéraires cyclables, dont 100 kilomètres supplémentaires ont été aménagés ces six dernières années. La part modale du vélo s’établit à 11 %, selon la dernière enquête ménages réalisée en 2019.

Olivier Mirguet