Transdev conserve son contrat d’exploitation du tramway de Rabat-Salé

Déjà exploitant du premier tramway mis en service au Maroc en mai 2011, Transdev a vu, à la fin de l’année dernière, son contrat d’exploitation du réseau de tramway de Rabat-Salé-Témara reconduit pour 10 ans par la Société du Tramway de Rabat-Salé (STRS).



Ce nouveau contrat, qui a débuté le 1er janvier, couvre l’exploitation, la commercialisation des titres de transport et la maintenance des rames et des infrastructures des deux lignes de tramway, qui s’étendent sur une longueur totale de 27 km avec 43 stations. Il prévoit que la fréquentation du réseau passe de 110 000 voyageurs par jour actuellement à 150 000. Actuellement, près de 2 millions de km par an sont assurés par 33 rames doubles de type Alstom Citadis.