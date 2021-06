Un cadre francilien sur cinq candidat au départ

Un cadre francilien sur cinq cherche un emploi dans une autre région que l’Ile-de-France, selon une récente étude Cadremploi, qui n’a pas échappé à la vigilance de la Fabrique de la Cité. Entre mars 2020 et mars 2021, leur nombre a augmenté de 31 %. Cadremploi rappelle que, dans son dernier baromètre des envies de quitter Paris, figurait un autre chiffre « hallucinant ». 83 % des cadres franciliens envisagent une mobilité régionale, selon une tendance ininterrompue depuis huit ans. Des tendances que Cadremploi rapproche de données publiées dans la note de l’Insee parue le 25 avril dernier : seul un tiers des cadres travaillant en Ile-de-France réside dans une maison, contre plus des deux tiers en province. Et seul un tiers utilise la voiture contre les trois quarts des cadres provinciaux. Fort bien. Mais si le rêve, c’est d’échapper au RER pour aller gentiment polluer dans la verdure, il risque d’y avoir maldonne.

...