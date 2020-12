L’opérateur suédois de trottinettes électriques Voi. a levé 160 millions de dollars (environ 135 millions d’euros) auprès du fonds d’investissement Raine Group LLC, afin de poursuivre son développement. Le loueur de trottinettes électriques vient d’obtenir des licences d’exploitation à Birmingham, Liverpool, et Cambridge en Grande-Bretagne et à Berne en Suisse. En France, où il est associé à Blablacar sous le nom de Voi. Blablacar Ride, l’opérateur est présent à Marseille et Bordeaux, mais ni à Paris et ni Lyon, où il n’a pas remporté d’appels d’offres.