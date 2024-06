Métropole et ville d’Orléans – Chef de projet tramway (h/f)

CONTENU DE L'ANNONCE

Chef de projet tramway (h/f) – Catégorie A

À une heure de Paris et aux portes du Val de Loire, la métropole et la ville d’Orléans disposent d’incomparables atouts en matière de cadre de vie et de dynamisme sur un territoire, en pleine croissance démographique, mettant en œuvre des projets ambitieux. Saviez-vous qu’Orléans arrive 1ère au classement des villes les plus attractives pour vivre et travailler ?

(https://www.youtube.com/watch?v=yLPrOyKUq3A). Nos deux collectivités sont réunies afin de construire une organisation toujours plus performante et garantir un service public efficient. Ce sont ainsi 3500 agents, exerçant plus de 200 métiers différents, qui œuvrent, au quotidien, pour le bien-être des habitants de la ville et de la métropole (282 800 habitants – 22 communes).

Au sein de la Direction Générale Adjoint Services Urbains de Proximité, la Direction des Mobilités pilote les projets de rénovation de voie ferrée, d’alimentation par le sol, la création de nouveaux services (nouvel appareil de voie en centre-ville, extensions du réseau) et l’accompagnement de la mutation à venir des mails historique qui ceinturent l’hyper centre. Le dynamisme urbain d’Orléans Métropole assure en permanence des projets nouveaux sur les voies ferrées avec les enjeux d’aménagement qui permet au chef de projet tramway de mettre ses compétences au service de projets très variés.

Dans un environnement technique très riche et en lien étroit avec les projets d’urbanisme, vous êtes, au sein d’une équipe de chefs de projets pluridisciplinaire en charge de la conduite des opérations tramway :