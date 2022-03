Région Nouvelle-Aquitaine recrute Un.e Chargé.e de mission Transports Routiers de Voyageurs

CONTENU DE L'ANNONCE

Grande comme un pays, la région Nouvelle-Aquitaine s’exprime par sa diversité et sa richesse : la pluralité de ses paysages, de ses cultures locales, des activités qu’on y développe, jusqu’aux accents qu’on y adopte.

Elle est la plus vaste région de France et la 4ème plus peuplée de l’hexagone avec 5,9 millions d’habitants. Douze départements composent cette Région. Attractifs et complémentaires, ces territoires possèdent tous les atouts nécessaires pour inspirer confiance et ambition. Agriculture, économie, industrie, tourisme, culture…

Parmi ses nombreuses ressources, la région rayonne déjà grâce à ses complémentarités industrielles (aéronautique, laser, métiers du cuir et du luxe, éco-industries, agroalimentaire, santé…), mais également ses 1000 km de littoral (dont les lacs et les étangs), ses stations balnéaires historiques (Biarritz, Arcachon, Royan), son patrimoine culturel démultiplié, ses nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ou encore ses sites naturels remarquables.

Mais l’unité de notre territoire réside dans des valeurs communes d’authenticité, d’humanisme, de solidarité ou de partage. Et un caractère résolument optimiste, créatif et innovant, dénominateur commun de toutes les forces vives qui le composent.

Plus que jamais, la Région Nouvelle-Aquitaine porte des responsabilités importantes dans le quotidien des citoyens. Elle les déploie à travers 4 objectifs majeurs : développer l’emploi, former la jeunesse, aménager le territoire, préserver notre environnement et notre qualité de vie.

Notre stratégie se traduit notamment par le prisme de cette attente collective de bien vivre ensemble, exprimée par les acteurs qui vivent et font vivre le territoire, car elle constitue le socle de l’identité de notre région, au-delà de nos diversités, et le fondement de notre projet d’avenir commun.

Soucieuse de préserver son territoire d’exception et forte de ses nouvelles ambitions en matière de transition énergétique et écologique, la Région Nouvelle-Aquitaine a décliné une feuille de route Néo Terra précisant 11 actions concrètes en matière d’environnement.

Actuellement, ce sont 8 018 agents (2 346 agents du siège et 5672 agents des lycées) qui contribuent au développement d’un service public de qualité et de proximité.

La Région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement soucieuse de la qualité de vie de ses agents et de leurs conditions de travail. Elle s’attache au respect des valeurs de lutte contre la discrimination, de l’égalité femme-homme et contribue activement à la formation professionnelle de chaque agent.

La Région Nouvelle-Aquitaine est signataire de la Charte européenne pour l’Egalité des Femmes et des Hommes et s’engage pour la diversité et l’égalité professionnelles, dans le respect des textes légaux et réglementaires qui régissent le statut de la fonction publique.

Au quotidien, la Région Nouvelle-Aquitaine recherche des nouvelles compétences et recrute chaque année de nombreux agents aux parcours et expériences professionnelles variés venant de structures publiques ou privées. En 2019, ont été comptabilisés près de :

83 types de métiers

419 mobilités internes (132 au siège et 287 dans les lycées)

454 recrutements sur emplois permanents (201 au siège et 253 dans les lycées)

Découvrez les offres d’emploi et venez nous rejoindre !

La Région Nouvelle-Aquitaine recrute pour sa Direction des Transports Routiers de Voyageurs (DTRV)

Un.e Chargé.e de mission Transports Routiers de Voyageurs – site d’Agen – réf ARED5_2022_B

Cadre d’emploi des Attachés territoriaux – Catégorie A

En lien avec les chef.fe.s des services d’Agen et de Pau, votre rôle s’articule autour de 3 grands axes :

Assurer les missions administratives (rédaction de délibérations, courriers, notes) et le suivi des partenariats, en particulier sur le champ de l’interurbain avec les AOM (Autorités Organisatrices de la Mobilité)

Assurer le reporting de l’activité dans toutes ses dimensions et en particulier concernant l’interurbain en lien avec la DTRV

Contribuer à la mise en place des politiques publiques de la Nouvelle Aquitaine relatives au transport de voyageurs, à la mobilité, et à leur déclinaison opérationnelle : politique tarifaire monomodale et multimodale, déploiement billettique interurbaine, contractualisation avec les AOM….

Parallèlement à ces missions, vous devez :

Participer au suivi des transports interurbains (tableaux de bord, relations avec les AOM, évolution de l’offre, préparation des renouvellements des DSP, contrôle de l’exécution du service, supervision de la gestion de la relation usagers …) et en particulier dans le déploiement de sa billettique

Assurer le reporting de l’activité, en tenant à jour les outils dédiés et en procédant à des analyses

Contribuer à des projets transversaux ou propres à votre structure

Rédiger les projets de rapports à l’Assemblée régionale et aux Commissions permanentes

Participer à la préparation et au suivi des projets partenariaux avec les AOM et communautés de communes : contrats de mobilités notamment, préparer et suivre les accords tarifaires.

Vous connaissez les orientations de la politique de la collectivité en matière de transports, l’environnement territorial, les enjeux spécifiques de la thématique transport, les acteurs institutionnels et le fonctionnement des collectivités. Autonome, force de proposition, et réactif.ve, vous maîtrisez les techniques de conduite de projet. Apte à travailler en équipe et en transversalité, vous êtes capable de rendre compte régulièrement à votre hiérarchie sur l’activité des dossiers gérés, et de structurer un argumentaire pour faciliter la prise de décision. Vos capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse ne sont plus à démontrer. Vous faites preuve d’un bon relationnel, d’adaptabilité, et de discrétion.

Poste à temps complet, basé sur le site d’Agen (présence a minima d’une journée par semaine dans chacun des 2 services – Agen et Pau – pour une bonne intégration et collaboration avec les équipes et chef.fe.s de services). Des déplacements ponctuels hors du département de rattachement de la résidence administrative sont à prévoir.