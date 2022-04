CONTENU DE L'ANNONCE

Rennes Métropole, la Ville et le CCAS de Rennes emploient environ 5300 agents – dans plus de 300 métiers – au service du public dans de multiples domaines : enfance, éducation, cohésion sociale, culture et sport, sécurité, économie, transition énergétique et écologique, eau et assainissement, aménagement, mobilité, … Nous rejoindre, c’est mettre vos compétences au service des rennais, au sein d’une institution attachée à la qualité de vie au travail, à l’égalité professionnelle et à la diversité, ainsi qu’au développement des compétences et aux possibilités d’évolution professionnelle de ses collaborateurs.

Rennes métropole recrute

Ingénieur Conducteur d’Opérations d’Investissements Transports

(notamment en charge des courants faibles et systèmes d’information)

Cadre d’emplois : Ingénieurs, Ingénieurs en chef

MB/MLG/PISU/DMT/SMIT/INGE CONDUCTEUR D’OPERATIONS INVESTISSEMENT TRANSPORTS (COURANTS FAIBLES/SI)

Vous assurez la gestion des investissements du réseau de transports urbains. À ce titre, vous participez à l’élaboration des programmes annuels d’investissements pour le réseau STAR et le service HANDISTAR : analyse des demandes des exploitants en matière d’investissements pour le volet courants faibles et systèmes d’information (sonorisation métro, vidéosurveillance, vidéosurveillance fixe et embarquée, système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs, systèmes de radiocommunications, système smartbus des bus électriques, divers logiciels métiers d’exploitation/maintenance,…) ; identifications d’autres besoins non signalés par les exploitants, élaboration des estimations sommaires des projets retenus ainsi que des plannings prévisionnels. D’autre part, vous assurez la conduite des opérations d’investissements liés au réseau STAR et service HANDISTAR : montage opérationnel des projets, pilotage technique des études préalables aux opérations d’investissement, définition du programme, du planning et de l’estimation financière de chaque opération ; mise en concurrence d’entreprises, rédaction des cahiers des clauses techniques particulières ainsi que des rapports de CAO, décisions et délibérations ; suivi des procédures d’appel d’offres et de passation de marchés ainsi que du suivi des marchés de réalisation jusqu’à la réception ; demande d’autorisation de travaux ; suivi technique en phase de garantie et collecte de la documentation technique post-projet. Enfin, vous participez au suivi de la sécurité au sens de la réglementation ERP (stations, parc relais, agences commerciales) et vous participez aux contrôles qualité STAR.

Titulaire d’un Bac +5, vous avez des connaissances et de l’expérience en conduite d’opérations ainsi qu’en matière d’exploitation des systèmes de transports guidés. Vous avez également connaissance de l’aménagement urbain (approches réglementaires, procédures à mettre en œuvre et notions juridiques) ainsi que du contexte juridique des transports publics, et plus particulièrement celui des transports guidés. Vous possédez de réelles facultés d’adaptation à des univers techniques variés (systèmes d’information, systèmes de radiocommunications, courant forts/courants faibles …) ainsi que des capacités de négociation et une capacité à travailler en équipe. Organisé, méthodique, rigoureux et autonome, vous savez faire preuve d’initiatives et vous êtes en capacité de rendre compte.

Nous rejoindre, c’est bénéficier de :

37h30 hebdomadaires (RTT)

Participation aux frais de transport (différentes formules : transports collectifs, covoiturage, vélo…)

Primes vacances, Régime indemnitaire

Aide à la pratique culturelle et sportive, aux vacances, billetterie…

Tickets restaurant ou accès à un restaurant d’entreprise

Aide à la Prévoyance et à la garantie maintien de salaire

Plan de formation interne

Adressez CV et lettre de candidature, sous réf. :

MB/MLG/PISU/DMT/SMIT/INGE CONDUCTEUR D’OPERATIONS INVESTISSEMENT TRANSPORTS (COURANTS FAIBLES/SI),

en postulant sur le site :

ou si besoin par courrier :

Ville de Rennes, Direction des Ressources humaines, Mission Recrutement, CS 63126, 35031 RENNES Cedex

https://metropole.rennes.fr/offres-demploi