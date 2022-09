SYTRAL Mobilités – RECRUTE UN(E) INGENIEUR(E) PROJET

CONTENU DE L'ANNONCE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi d’orientation des mobilités, le SYTRAL est devenu le 1er Janvier 2022 l’établissement public local dénommé « SYTRAL Mobilités » en lieu et place de « Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ».

Sa mission est d’étudier, de décider et de financer les options stratégiques de transports urbains et interurbains à travers les réseaux TCL, Libellule et Cars du Rhône ainsi que les services Optibus et Rhônexpress.

SYTRAL Mobilités RECRUTE

Poste à pourvoir dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (Catégorie A)

UN(E) INGENIEUR(E) PROJET CONTRAT DE PROJET DE 5 ANS

(à pourvoir par un contractuel ou un fonctionnaire en détachement)

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 14-10-2022

AU SEIN DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Développement

MISSIONS

– Fournir une assistance générale à caractère administratif, technique et financier aux Directeurs et Chefs de projets pour la réalisation des nouvelles lignes de transport en commun du plan de mandat 2021-2026.

– Ces missions s’effectueront dans le cadre d’un fonctionnement en mode projet, avec une intégration au sein des équipes projet.

ACTIVITES PRINCIPALES

1- Fournir un appui aux chefs de projet sur les aspects administratifs, techniques et financiers des opérations en phase d’études et de passation de marchés,

– Participer à l’élaboration de l’ensemble des dossiers administratifs nécessaires à la réalisation de l’opération (PC, enquêtes publiques, enquêtes parcellaires, servitudes d’ancrage…),

– Sécuriser les procédures et le contenu des dossiers administratifs en s’appuyant sur des ressources internes ou externes,

– Préparer les rapports à l’entité adjudicatrice, à la Commission d’Appel d’Offres et au Conseil d’Administration ainsi que les projets d’acte,

– Veiller au respect du programme de l’opération, de son coût, de ses délais et de sa qualité durant toutes les phases de conception,

– Suivre et contrôler techniquement le travail du maître d’oeuvre (validité technique des propositions, optimisations …)

– Assurer le suivi direct de certains marchés (topographie, reconnaissance réseaux, géotechnique…),

– Organiser et animer certaines réunions techniques sur des problématiques précises du projet,

– Préparer la validation des différentes étapes techniques du projet en garantissant le respect global du programme,

– Assurer le suivi juridique et financier de certains marchés.

2- Fournir un appui sur les aspects administratifs, techniques et financiers des opérations en phase de travaux,

– Assurer le suivi opérationnel et technique du déroulement des travaux (communication « terrain » et institutionnelle en lien vers les chargés de relations riverains et communication chantier et les chargés de communication ; participation à la gestion des points de blocage techniques ; analyse des demandes de travaux supplémentaires et des propositions de variantes ; suivi de la qualité des travaux; participation aux réunions de chantier…),

– Participation au suivi financier et administratif des marchés de travaux (rédaction de rapports, projets d’actes, courriers contractuels…),

– Suivi des échéanciers de paiement,

3- Coordonner les interventions des différents partenaires (collectivités, maîtres d’ouvrage des opérations connexes, concessionnaires ou opérateurs de réseaux, exploitant du réseau TCL…),

– Participer à la mise en conformité du projet avec les contraintes des partenaires,

– Diffuser des informations en phase travaux,

– Gérer les interfaces (riverains et autres maîtres d’ouvrage),

– Elaborer les projets de conventions avec les partenaires.

4- Rendre compte aux chefs de projets de l’état d’avancement du projet et signaler tout risque de dérive des coûts, des délais, de la qualité.

SPECIFICITES DU POSTE ET CONTRAINTES PARTICULIERES

– Contrat de projet de 5 ans (à pourvoir par un contractuel ou un fonctionnaire en détachement).

– Déplacements réguliers sur le territoire de compétence de SYTRAL Mobilités.

– Travail ponctuel en horaires décalés (concertation, réunions publiques, suivi des chantiers et des essais notamment).

PROFIL

Les savoirs

– Formation d’ingénieur,

– Connaissances générales en matière de génie civil, d’infrastructures de transport ou de voirie, et/ou de systèmes (courants fort et faible),

– Connaissances en matière de marchés publics, pratique du CCAG travaux,

– Connaissances des procédures administratives (DUP, PC…),

– Expérience dans le bâtiment appréciée,

– Connaissance des institutions et du fonctionnement d’une collectivité appréciée.

Les savoir-faire

– Savoir piloter des projets, notamment en phase chantier,

– Savoir piloter des bureaux d’études,

– Savoir établir un planning et respecter les délais,

– Savoir rédiger tous types de documents,

– Savoir élaborer des marchés publics,

– Savoir animer des réunions,

– Savoir communiquer avec différents publics (initiés comme non-initiés).

Les savoir-être

– Aptitude au management de partenaires,

– Organisation,

– Rigueur,

– Autonomie,

– Curiosité,

– Aisance relationnelle,

– Esprit d’équipe,

– Force de proposition,

– Capacité de synthèse.

Transmettre par mail drh_emploistage@sytral.fr lettre de motivation et curriculum vitae sous la référence SGA/FAN/LINK/INGDEV22

A l’attention de Monsieur le Président de SYTRAL Mobilités

21 boulevard Vivier Merle – CS 63815

69487 LYON Cedex 03

Contact : Françoise ANGLEVIEL – Chargée de recrutement – Tél. 04 72 84 58 47