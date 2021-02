Femmes en mouvement lance le jeu des 7 familles de la mobilité

De gauche à droite : Emilie Butel, responsable Innovation au Sytral et Marie-Hélène Massot, économiste.

Dans la famille Transports Publics, je demande la… patronne! Le fameux jeu des 7 familles va connaître une nouvelle vie. Pour donner envie aux jeunes filles de s’engager dans un métier de la mobilité, Femmes en mouvement vient en effet de lancer une nouvelle version de ce jeu en le féminisant. Le réseau professionnel féminin des transports l’a également adapté au monde de la mobilité. On y trouve la famille Transports publics, Vélo, Transport ferroviaire, Logistique, Air mer et espace, Aménagement du territoire, et Politique publique.

Chaque famille comporte six membres, tous féminins, pour démontrer que tous les métiers du transport (y compris ceux réputés les plus masculins comme les routiers, les manutentionnaires, les mécaniciens, voire les ingénieurs…) peuvent être assurés par des femmes qui sont attendues en nombre dans ce secteur qui recrute.

Tous les personnages illustrant les cartes du jeu sont incarnés par des femmes déjà en poste, de Barbara Pompili, la ministre de l’Ecologie, à Karima Delli, la députée européenne, en passant par la spationaute Claude Haigneré ou la directrice générale de Air France, Anne Rigail.

Bénédicte Tilloy, ex-directrice générale de SNCF Transilien, qui aime manier le pinceau, a travaillé à partir de photos pour faire des portraits à l’aquarelle de toutes ces femmes travaillant pour la mobilité.

Le jeu est disponible en précommande sur la plateforme de financement participatif Ulule (disponible ici) du 8 février au 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes. « Si le seuil de 1 000 jeux vendus est atteint sur la plateforme, les cartes seront déclinées en format numérique, présentant ainsi beaucoup plus d’informations sur les parcours à suivre pour devenir directrice générale, conductrice de train ou pilote d’avion », indique Femmes en mouvement dans un communiqué.