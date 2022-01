CFTR renforce son implantation en Auvergne-Rhône-Alpes

Et une acquisition de plus! Depuis le 1er janvier, Les Autocars Maisonneuve sont passés sous le giron de la Compagnie française des transports régionaux. Cette entreprise familiale, basée à Belleville-en-Beaujolais (Rhône) assure 15 lignes régulières de transport routier de voyageurs dans les départements du Rhône, de l’Ain, de la Loire, et de la Saône-et-Loire, Elle affiche un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros (2019) réalisé avec 350 salariés et 300 autocars.

