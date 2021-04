Des navettes autonomes pour relier la zone d’activités du Pas du Lac dans les Yvelines

Pour faciliter le “dernier kilomètre” (ou plus précisément 1,6 km) entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines-Montigny-le-Bretonneux (RER C et lignes N&U) et la zone d’emplois du Pas du Lac, une nouvelle ligne (n°490) a été inaugurée le 31 mars avec la mise en place de trois navettes autonomes électriques Navya. “Pour la première fois, ces navettes s’insèrent directement dans la circulation générale et sont intégrées dans le calculateur d’itinéraire de l’application Île-de-France Mobilités, au même titre que les 1500 autres lignes de bus du réseau francilien“, note Ile-de-France Mobilités (IDFM) dans un communiqué.

...