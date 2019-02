600 taxis devraient rouler à l’hydrogène fin 2020 à Paris

C’est un saut en avant pour Hype, la flotte de taxis fonctionnant à l’hydrogène, qui a été lancée à Paris en décembre 2015 par la Société du Taxi Electrique Parisien (STEP) en partenariat avec le groupe Air Liquide, rejoint en 2017 par la Caisse des Dépôts et Consignations : le 21 février, Air Liquide, Idex, STEP et Toyota ont lancé une nouvelle société baptisée HysetCo pour développer à la fois le nombre de véhicules électriques à hydrogène en circulation et l’infrastructure de recharge en Île-de-France. Et permettre que 600 taxis à hydrogène puissent effectivement rouler à Paris fin 2020. Toyota prévoit de 500 Mirai supplémentaires d’ici fin 2020, qui viendront compléter la flotte existante de 100 véhicules Hype.