En train, en car, à vélo ou trottinette voter, c’est parfois gratuit

La région Occitanie offre les trajets aller-retour en TER (trains et autocars) pour se rendre dans les bureaux de vote au premier et second tour des élections législatives, le 30 juin et le 7 juillet.

« Nombre de nos concitoyens font le choix de ne plus participer aux différentes élections qui leur sont proposées. L’enjeu est majeur pour notre pays, aujourd’hui plus que jamais (…) La mobilité ne doit pas être un frein à la citoyenneté. J’ai donc décidé de rendre gratuits tous les trains et cars régionaux liO lors des prochaines élections législatives », explique Carole Delga, la présidente socialiste d’Occitanie, dans un communiqué.

Pour profiter de la gratuité, les électeurs doivent remplir un formulaire en ligne à compter du 24 juin pour le premier tour, et du 1er juillet pour le second tour. Ils reçoivent un e-mail avec leur billet à présenter au contrôleur, pièce d’identité et carte d’électeur ou justificatif d’inscription sur les listes électorales à l’appui. A bord des cars, les voyageurs devront présenter une carte d’électeur ou un justificatif d’inscription sur les listes électorales en montant à bord. Le lieu de vote doit se situer dans le secteur de l’un des points d’arrêts desservis par la ligne de car ou de train.

L’opérateur de vélos en libre-service Lime fait de même, et réitère l’exercice déjà en place pour le scrutin européen du 9 juin avec un aller-retour offert en vélo ou trottinette électrique, mais il faut voter vite : 15 minutes gratuites à l’aller et au retour, en entrant le code « LEGISLATIVES2024 » sur l’appli Lime.

Quelques initiatives similaires fleurissent ça et là dans le territoires, parfois très ciblées comme à Pont-Saint-Esprit dans le Gard où le transport est gratuit les deux dimanches des législatives, mais pour les seniors seulement, pourtant pas les plus abstentionnistes. A Dijon, le candidat LR de la première circonscription, François-Xavier Dugourd, milite pour la gratuité des transports de la métropole pour les deux tours des législatives.

N.A