La CATP noue un partenariat avec la banque des collectivités AFL

La Centrale d’achat du transport public et la banque publique AFL ont décidé de coopérer pour proposer aux collectivités membres de la CATP des solutions de financement en matière de transport public, expliquent les deux partenaires dans un communiqué commun de ce jour. Les deux instances, toutes deux créées par des collectivités, poursuivent un double but : d’une part, côté CATP, diversifier les sources de financement pour ses membres de la CATP, d’autre part côté AFL, faire connaître son offre et son modèle auprès des autorités organisatrices de la mobilité. “En proposant une ligne de crédit disponible pour les adhérents de la CATP, l’AFL favorise la transition énergétique des parcs de véhicules et l’accès à l’innovation», commente Arnaud Rabier, le directeur général de la CATP.