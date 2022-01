L’emploi pourrait se tirer tant bien que mal de la décarbonation de l’économie

Dans le cadre de son Plan de transformation de l’économie française (PTEF), The Shift Project veut faire de l’emploi « l’un des moteurs d’une décarbonation organisée et réussie, plutôt qu’une variable d’ajustement ». Le volet de son plan que le think tank a publié mi-décembre estime que quatre millions d’emplois seront les plus directement concernés par la décarbonation. Leur transformation aboutirait à « une croissance nette de la demande de main-d’œuvre à horizon 2050 (de l’ordre de 250 000 emplois), cachant de fortes créations (1,1 million) et destructions (850 000). »

...