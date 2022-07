Lime met les moyens pour augmenter la sécurité de ses trottinettes

Souvent accusées d’être des dangers pour les piétons, les trottinettes n’ont pas bonne presse. Pourtant, affirme Lime, l’un des opérateurs majeurs du secteur, 99,9 % des trajets en trottinette se déroulent sans accident, D’où la décision des responsables de Lime de redorer l’image des trottinettes en concentrant leurs efforts sur la sécurité.

La société a ainsi mis au point un outil informatique Lime Vision, présenté le 13 juillet, qui permet de réduire très fortement la vitesse de ses trottinettes sur les trottoirs, assorti d’une annonce sonore à l’intention du conducteur mais aussi des piétons. Lime Vision utilise les images de la caméra embarquée par la trottinette, analysées en temps réel par l’intelligence artificielle, capable de faire la différence entre un trottoir et une chaussée. Dans la version définitive, la caméra et le logiciel installés dans un boîtier spécifique sur le prototype présenté, seront intégrés au réceptacle vert solidaire de la fourche qui contient toute l’électronique gérant les trottinettes Lime. Cet équipement, progressivement installé sur les trottinettes de la marque devrait être disponible « avant la fin de l’année ou au début de l’année prochaine », explique Garance Lefèvre, directrice des affaires publiques France et Benelux de Lime. « Et très probablement d’abord aux États-Unis ».

