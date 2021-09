Montpellier lance l’acte 2 de la gratuité des transports

A compter d’aujourd’hui, les habitants de Montpellier âgés de moins de 18 et de plus de 65 ans bénéficient de la gratuité sur le réseau de transport en commun (TAM) s’ils ont demandé auparavant et obtenu le Pass gratuité. “Depuis le 1er juillet, date d’ouverture des demandes, plus de 26 000 pass gratuité ont déjà été délivrés, soit plus que le nombre d’usagers de ces tranches d’âge précédemment abonnés aux transports en commun“, précise Montpellier Méditerranée Métropole.

Il y a tout juste un an en effet, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, avait institué le Pass week-end gratuit qui s’adressait alors à tous les habitants, tenant ainsi une promesse électorale. “Fin 2023, tous les habitants de la Métropole pourront voyager gratuitement au sein du réseau de transport public. Nous serons la première Métropole de France à proposer la gratuité des transports en commun”...