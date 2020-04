Port du masque obligatoire… mais limitation du nombre de voyageurs dans les transports publics

Message partiellement reçu par le gouvernement. Les opérateurs de transport ont obtenu ce qu’ils réclamaient avec force depuis plusieurs jours : le port du masque obligatoire dans tous les transports publics. Une mesure indispensable à leurs yeux en raison de l’impossibilité de garantir le respect des distances sociales expliquaient-ils alors.

Toutefois, le Premier ministre qui s’exprimait cet après-midi devant l’Assemblée nationale leur demande dans le même temps de s’assurer du respect des “gestes barrières”. Autrement dit de limiter le nombre de voyageurs “au moins pour les trois semaines à venir“, mais sans apporter d’autres précisions. “Les opérateurs devront, au moins pour les trois semaines à venir, s’organiser pour permettre, même dans le métro, de respecter les gestes barrières“, a indiqué Edouard Philippe. “Cela veut dire, par exemple, que la capacité du métro parisien sera réduite à moins de 30% du nominal. Qu’il faudra condamner un siège sur deux, favoriser, par des marquages au sol, la bonne répartition sur les quais, se préparer à limiter les flux en cas d’affluence“, a-t-il poursuivi.

C’est précisément ce que ne souhaitaient pas les opérateurs de transport, tant les mesures s’annoncent complexes à mettre en oeuvre… et coûteuses. Comment faire respecter ces gestes barrières et la limitation des flux? Les opérateurs sollicités par VRT réclament un peu de temps pour répondre. La RATP indique toutefois continuer à “travailler l’offre de transport en vue du 11 mai, suite à ces annonces, avec un objectif global annoncé de 70% au global à concilier avec un objectif de distanciation sociale”. La Régie prévoit ainsi de “travailler à un plan de marquage au sol des distanciations. Cela concerne notamment les grandes gares et les pôles multimodaux avec des marquages près des guichets, dans les couloirs de correspondance et sur les quais. Nous travaillons par ailleurs à un marquage par « nudge » pour permettre d’espacer les voyageurs sur les sièges des quais des stations et gares et dans les rames“.

La RATP compte aussi renforcer de 30% les équipes de nettoyage qui désinfecteront quotidiennement les matériels et les espaces. “Des tests sont par ailleurs en cours dans 2 centres bus et sur le métro d’un processus de nettoyage par nébulisation (procédé de vaporisation de gouttes de produit virucide de 20 microns environ)“, précise-t-elle.

Parmi les moyens possibles, voire incontournables : la hausse de l’offre de transport, comme le demande le Premier ministre. L’offre de transports urbains doit être rehaussé au plus vite à son niveau maximum, indique-t-il.

Selon Edouard Philippe, “les transports aux heures de pointes doivent être réservés à ceux qui travaillent“. Le chef du gouvernement souhaite “qu’une concertation s’engage très rapidement entre les autorités organisatrices de transport, les usagers et les opérateurs de transport pour arrêter les conditions de mise en œuvre précises de ces objectifs”. Il précise que l’Etat y apportera son concours. “S’il faut organiser les flux, réserver les transports à certaines heures à certaines populations, nous pouvons y arriver ensemble”, ajoute-t-il.

Limiter les déplacements au-delà de 100 km

On s’y attendait, le Premier ministre demande aussi aux entreprises de décaler les horaires d’entrée et de sortie des bureaux pour lisser les heures de pointe et de recourir autant qu’elles le peuvent au télétravail. Jean-Pierre Farandou a d’ailleurs annoncé tout à l’heure dans un tweet que la SNCF prolongeait de 4 semaines le recours au télétravail pour les cheminots pouvant travailler à distance (https://twitter.com/JPFarandou/status/1255045333354196993?s=20 ).

Enfin, les bus scolaires circuleront à moitié-vide, avec obligation de port du masque pour les collégiens et les chauffeurs. Le port du masque sera également obligatoire dans les taxis et les VTC qui ne disposent pas de protection en plexiglas.

La logique est inverse pour les déplacements longues distances (qui resteront soumis à autorisation pour les trajets de plus de 100 km après le 11 mai, en deçà on pourra circuler librement) “Nous voulons réduire ces déplacements aux seuls motifs professionnels ou familiaux impérieux, pour des raisons évidentes de limitation de la circulation du virus. Et donc, nous allons continuer à réduire l’offre, à exiger une réservation obligatoire dans tous les trains, à décourager les déplacements entre départements“, a également précisé le Premier ministre.

Marie Hélène Poingt