Sophie Durand gèrera la communication de Keolis

Depuis le 29 août, Sophie Durand a pris le poste de directrice de la communication de Keolis. Jusqu’alors directrice de la communication de Suez France, et membre du comité de direction, cette diplômée d’Audencia – Sciences Com’ à Nantes et titulaire du certificat « environnement et santé » à Mines ParisTech affiche 25 années d’expérience sein des groupes Renault, Goodyear Dunlop Tires, Randstad et Suez.

De son côté, Antonia Höög est nommée directrice du développement durable et de l’engagement de Keolis au sein de la direction des Ressources humaines et de la transformation du groupe. Elle était jusqu’alors directrice de la Stratégie, chargée également du comité d’investissement et de la revue des grands appels d’offres.