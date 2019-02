JO de Tokyo : des robots pour guider les visiteurs dans le métro

Confronté à une baisse de sa population active, au vieillissement de sa population causé par un faible taux de natalité et à des problèmes récurrents de recrutement, le Japon s’est tourné depuis maintenant plusieurs années vers la robotique pour pallier le manque de main-d’œuvre. Dans la perspective des Jeux olympiques qui se dérouleront à Tokyo en 2020 et qui entraîneront un afflux important d’amateurs de sport, le gouvernement métropolitain de Tokyo a décidé de recruter des hôtesses d’accueil qui guideront les visiteurs dans le complexe réseau de transport en commun de la ville. Des hôtesses faites de composants électroniques, de capteurs et de matières de synthèse.

Baptisé Arisa, ce robot humanoïde féminin, aux traits rappelant ceux d’un personnage de manga et portant un uniforme impeccable, indiquera aux passagers dans les stations de métro le chemin à suivre pour se rendre aux toilettes par exemple, proposera des itinéraires et recommandera des attractions touristiques emblématiques de la région. Développé par deux sociétés japonaises, Aruze Gaming et THK, le robot est polyglotte et capable de renseigner le visiteur perdu en japonais, en anglais, en chinois et en coréen. Des essais ont déjà été menés avec succès dans deux stations de métro en décembre et de nouveaux tests sont d’ores et déjà programmés.

S. D.