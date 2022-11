Transdev retenu pour exploiter une nouvelle ligne de métro à Toronto

Transdev a annoncé le 18 novembre que sa filiale canadienne, membre du consortium Connect 6ix, été sélectionnée par Infrastructure Ontario et Metrolinx pour exploiter et maintenir, durant 30 ans, la nouvelle Ligne Ontario. « Dans l’immédiat, Transdev jouera un rôle consultatif clé pendant les phases de conception et de construction du projet afin de s’assurer que les exigences en matière d’exploitation et de maintenance sont prises en compte et satisfaites« , indique l’opérateur de transport public, en rappelant que cette ligne de métro doit s’étendre sur 15,6 km dans la ville de Toronto.

Ce contrat s’ajoute à celui remporté en 2019 par le groupe français pour l’exploitation et la maintenance de la « Ligne Hurontario», une ligne de tramway de 18 kilomètres à l’ouest de Toronto. « Tout comme pour la Ligne Hurontario, ce contrat sera réalisé dans le cadre de contrats de type Partenariats-Publics-Privés. Le consortium assume donc en grande partie le risque financier du projet« , précise Transdev.