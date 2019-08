Transdev se renforce en République Tchèque et en Nouvelle Zélande

Après avoir fait son retour en République Tchèque en décembre dernier et gagné des contrats pour exploiter des bus dans quatre régions, Transdev vient d’acquérir le Groupe 3CSAD, ce qui le place au quatrième rang des opérateurs de bus dans ce pays. « Grâce à cette acquisition, Transdev a considérablement accru sa présence sur le marché tchèque, la plupart des activités de 3CSAD étant situées dans la région de Moravie-Silésie, avec environ 1 100 employés et 410 bus », indique dans un communiqué le groupe français qui précise aussi vouloir poursuivre sa croissance dans le domaine des bus et, à plus long terme, a l’intention d’entrer sur le marché ferroviaire régional.

En Nouvelle-Zélande, où il exploite des trains de banlieue à Auckland et Wellington, Transdev a annoncé son projet d’acquisition des opérateurs “Howick and Eastern Buses” à Auckland et “Mana Coach Services” à Wellington, auprès de Souter Investments. Une première incursion sur le marché néo- zélandais des bus si elle est approuvée par les autorités réglementaires.