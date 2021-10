Un partenariat entre Ubitransport et Flowbird pour développer l’open payment

Les RNTP, qui se sont tenus à Toulouse fin septembre, ont donné l’occasion à Ubitransport et Flowbird, respectivement spécialistes de la billettique connectée et de la monétique (solutions Europay Mastercard Visa), de dévoiler leur partenariat stratégique (technologique et commercial) pour développer l’open payment. C’est-à-dire la possibilité offerte aux usagers d’effectuer un paiement différé de leurs voyages par carte bancaire sans contact ou autre moyen de paiement (wallet depuis un smartphone ou une montre). Une solution idéale pour simplifier l’accès aux transports publics pour les usagers occasionnels, vu qu’elle ne nécessite pas l’achat préalable d’un titre de transport. En outre, le paiement en différé permet aux usagers de plafonner les sommes dépensées au meilleur tarif en vigueur (par jour, par semaine ou par mois). Et bien entendu, les titres de transport sans contact des usagers les plus fréquents seront également lus par les valideurs.

