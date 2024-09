Vélos électriques sans station : Paris va durcir les règles du jeu

Parmi les candidats à l'appel à manifestation d'intérêt de Paris, le Chinois HelloBike avec un vélo plus petit que celui en photo (à Hangzhou). Certains seraient équipés d'un siège enfant, et la batterie serait d'une durée de vie plus longue, promet la firme. Au final, trois candidats seront retenus.

