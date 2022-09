CargoBeamer ouvre la voie Marseille – Calais

CargoBeamer a effectué le 27 septembre son premier trajet test entre Marseille et Calais avec un train de semi-remorques non accompagnées (sans tracteur), préhensibles et non préhensibles, dont le chargeur allemand est le spécialiste.

Avec plus de 90 lignes maritimes régulières directes, Marseille Fos constitue une importante porte d’entrée pour l’Europe du sud, en étant relié à près de 500 ports dans 156 pays à travers le monde. Le port investit 20 millions d’euros dans un programme de connexion ferroviaire de ses terminaux. Le train test a d’ailleurs été le premier à utiliser les terminaux sud des bassins marseillais. Il a été ensuite traité à l’intérieur du terminal Ro-Ro de Marseille Manutention, détenu par CMA Terminals, filiale à 100 % du groupe CMA CGM.

Lors de cet essai, entre Marseille Fos et Calais, le train tractait 18 wagons dont 8 transportaient des semi-remorques. En voyageant par le rail plutôt que par la route, chaque conteneur a réduit son empreinte CO2 d’environ 90 %, indique l’entreprise. Pour l’ensemble du train, cela représente une réduction des émissions de carbone d’environ 30,8 tonnes par rapport au transport routier, précise-t-il.