Panne informatique mondiale: pas impact pour la SNCF et la RATP

Une panne informatique mondiale liée aux services du géant de la Tech Microsoft touche les entreprises depuis vendredi 19 juin au matin. Du côté des transports, elle affecte particulièrement le transport aérien dans certains pays européens, en Espagne aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, notamment.

En France, Aéroports de Paris n’est pas touché mais plusieurs compagnies aériennes et aéroports sont concernées dans le monde, avec un impact sur les vols à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Du côté de la SNCF ou de la RATP, « aucun impact à ce stade » non plus, indiquent les opérateurs. La compagnie ferroviaire reste «en vigilance», répond la service de presse.