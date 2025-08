Karos devient le seul opérateur de covoiturage planifié soutenu par IDFM

IDFM a officiellement approuvé le 10 juillet le choix de Karos pour l’exploitation du service de covoiturage planifié en Ile-de-France. « Il est désormais le seul opérateur de covoiturage planifié soutenu par Ile-de-France Mobilités« , souligne dans un communiqué l’autorité organisatrice des transports franciliens qui souhaite ainsi unifier et simplifier l’offre dans la région.

IDFM rappelle encourager depuis 2017 la pratique du covoiturage en offrant deux trajets par jour aux abonnés Navigo annuels, mensuels et Imagine R et en incitant financièrement les covoitureurs. Plus de 2,8 millions de trajets ont ainsi été subventionnés l’année dernière, soit 800 000 de plus qu’en 2023. « 80 % des trajets subventionnés l’ont été en grande couronne, montrant l’intérêt de ce mode de déplacement dans les zones moins denses« , estime IDFM.

Depuis le 10 juin, ÎDFM a lancé sa première ligne de covoiturage fixe sur le Plateau de Saclay. Deux prochaines lignes seront déployées sur ce secteur à partir du mois de septembre 2025.

Karos, futur titulaire du marché pour une durée de deux ans, devra fournir et gérer une application, intégrée à l’écosystème francilien, assurer le versement des incitations financières ou encore mettre en place un contrôle anti-fraude. La durée d’exploitation pourra être prolongée de deux ans supplémentaires.