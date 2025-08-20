La RATP signe avec Suez un contrat pour la fourniture d'électricité renouvelable
La RATP a annoncé fin juillet avoir signé avec Suez un contrat d’approvisionnement à long terme d’électricité renouvelable. Suez s’engage à fournir, à partir de 2026 et pour une durée maximale de 16 ans, près de 100 GWh d’électricité renouvelable par an, issue de la valorisation de déchets ménagers.
« Cette énergie viendra alimenter les différentes opérations du groupe RATP et de ses filiales (exploitation, maintenance, alimentation en énergie des stations et gares, etc.), et réduire leur empreinte carbone« , indique le groupe dans un communiqué.
Publié le 07/05/2025 - Marie-Hélène Poingt
Publié le 07/03/2025 - Nathalie Arensonas