Fortes inégalités mondiales dans les émissions de CO2

Le Rapport sur les inégalités mondiales 2022, paru début décembre, établi par une centaine de chercheurs de tous les continents (avec Lucas Chancel pour auteur principal), met notamment en lumière les inégalités environnementales. En moyenne, les humains émettent 6,6 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (CO 2 ) par tête et par an. Mais, selon la nouvelle édition de ce rapport (qui paraît tous les quatre ans), « les 10 % des plus gros émetteurs sont responsables de près de 50 % des émissions, tandis que les 50 % du bas de la distribution n’en produisent que 12 % ».

...