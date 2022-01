Trois propositions pour le design des nouveaux trams du T1 francilien

Île-de-France Mobilités (IDFM) commence l’année 2022 en organisant, du 7 au 21 janvier, une nouvelle consultation publique pour le design d’un futur matériel roulant. Après le MI20 pour le RER B et les rames de métro destinés aux lignes 15, 16, 17 et 18, le temps est venu pour choisir le « visage » du tram commandé par IDFM et la RATP à Alstom en vue de renouveler à partir de 2024 le parc de la ligne T1, soit 37 rames dans le cadre d’un marché portant sur 120 maximum.

Les trois designs proposés sur le site de cette consultation publique sont les suivants :

Clarté ambiante



« Un modèle de luminosité, un tramway comme un panorama sur les villes qu’il traverse »

Ligne rassurante



« Un tramway qui s’inscrit dans la continuité, véritable lien lumineux entre les territoires »

Simple et sympathique



« Un visage lumineux, un tramway d’évidence, que chacun peut s’approprier »