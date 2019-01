La Saemes fête ses 40 ans tout au long de l’année

La Saemes a 40 ans et souhaite le fêter tout au long de l’année. L’opérateur de stationnement en Ile-de-France veut mettre l’accent, autour de différents événements, sur son histoire et sur les évolutions et transformations qui font les parkings d’aujourd’hui.

Au programme : le lancement site Internet saemes40ans.fr ; une exposition dans le parking Hôtel-de-Ville de photos de Richard Kalvar, photographe de l’agence Magnum Photos (jusqu’à la fin février) qui retracent l’évolution de la mobilité dans Paris ; un concours photo ouvert à tous (dont le thème reste à définir) ; des visites des ruches de la Saemes installées sur le toit-terrasse de son parking Firmin-Gémier (Paris XVIIIe) ou encore la décoration du parking Pyramides (Paris Ier) avec deux fresques de 50 m² réalisées par des étudiants de l’Ecole Bleue à l’issue d’un concours.