A Orléans, Matawan lance deux nouveaux modules d'info trafic pour les voyageurs

L’entreprise Matawan, spécialiste français de la billettique connectée, vient d’équiper le réseau des transports Tao dans la métropole d’Orléans, où se déroulent dans quelques jours les Rencontres nationales du transport public (RNTP). L’opérateur, Keolis, a intégré deux nouveaux modules de la suite logicielle WanReport de la start-up bourguignonne (ex-Ubitransport) qui permettent de fournir de l’information en temps réel aux voyageurs. Par SMS, sur le site internet du réseau, sur l’application mobile et les réseaux sociaux.

Informations sur les perturbations, le trafic sur les 58 lignes de bus et tramways, mais aussi l’heure de passage des prochains véhicules via un QR code sur les 1 800 points d’arrêt. Avec, à terme, la possibilité de signaler les incidents aux voyageurs.

Depuis mi-octobre, le réseau Tao a par ailleurs fait évoluer son application mobile pour, à terme, regrouper tous les services de mobilité sur une même plateforme.