Je me connecte

E-mail*
Mot de passe*

> Mot de passe oublié?

Je m'inscris

*Champs obligatoires

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
1. Mon Compte
2. Mes activités
3. Mes Newsletters

Vous devez lire et accepter nos conditions générales de vente et d’utilisation *

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

* Mentions obligatoires

Je souhaite recevoir la newsletter :

Je m'enregistre

Mot de passe oublié ?

E-mail*
Réinitialiser
Annuler
Pas encore inscrit ?
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI ANNUAIRE DU TRANSPORT
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search

A Chartres, un BHNS qui répond au nom de Pégase

  • Twitter
connexion Connexion
premium Abonnements
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI ANNUAIRE DU TRANSPORT
Ville, Rail & Transports
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Toute l'actualité transports & mobilités >
  • Twitter

A Chartres, un BHNS qui répond au nom de Pégase

Publié le 27/10/2025 à 09h00 , mise à jour le 28/10/2025 à 12h18
Le Bus à haut niveau de service de Chartres a été mis en service début septembre. Une deuxième ligne est attendue début 2026.

Quelques jours avant les crises de gouvernements, Philippe Tabarot avait eu le temps d’inaugurer le dernier né des bus à haut niveau de service (BHNS), à Chartres. Le ministre des Transports avait fait le déplacement le 4 septembre pour voir « Pégase » prendre son envol dans la métropole d’Eure-et-Loir.

Les Chartrains ont en effet puisé dans le lexique mythologique pour baptiser ce nouveau bus sur voie dédiée qui relie la gare de Chartres à l’hôpital Louis-Pasteur (au Coudray) sur la ligne B récemment mise en service. La deuxième ligne, la A, est attendue tout début 2026, entre Lucé et le quartier de la Madeleine. Avec la même amplitude horaire (5 h25 à 21h) et les mêmes fréquences : toutes les dix minutes environ en heure de pointe, et toutes les 15 minutes en heures creuses. Le BHNS permet de traverser la zone urbaine en 25 minutes environ.

Capture decran 2025 10 16 a 15.05.44
Des vitraux aux arrêts du BHNS, inspirés de la cathédrale de Chartres.

La collectivité locale a acheté 52 Mercedes Citaro fabriqués en France, à motorisation diesel « mild hybrid ». Des véhicules équipés d’un module qui récupère l’énergie, principalement au freinage, pour la restituer au démarrage. Il ne s’agit pas d’un moteur électrique mais plutôt d’une assistance électrique pour lequel les gains de carburant espérés sont d’environ 5%. Les véhicules sont de longueur standard (12 mètres) équipés de trois portes, 23 places assises dont 4 places pour les personnes à mobilité réduite, une plateforme pour les fauteuils roulants, poussettes, et passagers debout.

Le BHNS a été l’occasion de redessiner la ville. Le long du parcours de Pégase, Chartres métropole a fait travaillé des maîtres-verriers pour créer des vitraux inspirés du mythique « Bleu de Chartres » et du patrimoine local. Ils ornent les totems de cinq stations.

LES DOSSIERS DE LA RÉDACTION
thumbnail
Dossiers
lock Que faire des 130 aéroports français

Publié le 09/07/2021

X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Toute l'actualité transports & mobilités >
EN CONTINU
15h53 Qui est Jean Bassères, président par interim de la RATP
15h14 Iveco signe trois accords-cadres pour fournir jusqu’à 4 000 bus et cars « propres » à Île-de-France Mobilités
11h10 Damien Stéffan, nouveau directeur médias et relations extérieures de Transdev
6h40 Le premier train de fret s’élance entre Bettembourg et Mouguerre
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
18 novembre 2025
Rencontre avec Thierry Mallet, PDG de Transdev
20/11 Conférence VRT – Métros automatiques 2025 chevron
04/12 Rencontre avec Matthieu Quyollet, directeur Finances, Stratégie et Transformation d’Eurostar chevron
Voir l’agenda complet
MARCHÉS & EMPLOIS
chevron
chevron
chevron
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
La lettre de VRT

Abonnez vous à la Lettre de VRT qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
NOS PARTENAIRES