Le tramway dessert enfin la gare de Montpellier Sud de France

Il aura fallu attendre plus de sept ans pour que la gare de Montpellier Sud de France soit enfin desservie par le tramway. Depuis le 18 octobre, l’extension de la ligne 1 du tram sur 1,3 km permet en effet aux voyageurs de rejoindre en 20 minutes cette gare située dans la quartier de Cambacérès à partir de la gare Saint-Roch située en centre ville.

Des aménagements devraient être réalisés autour de la gare de Montpellier Sud de France, en particulier des pistes cyclables et une requalification des trottoirs. Plus de 2,4 millions de voyageurs ont fréquenté la gare Sud de France en 2024 et seront bientôt près de 3 millions, selon la ville de Montpellier.