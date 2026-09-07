Laurent Troger va conseiller Futurail
L’ancien PDG de Bombardier Transport, Laurent Troger rejoint Futurail au poste de membre du conseil d’administration et de conseiller en stratégie.
L’ancien dirigeant qui a passé trois décennies dans le ferroviaire, apportera à la start-up européenne dédiée au déploiement de technologies pour le train autonome, son expertise dans les technologies appliquées au matériel roulant, à la signalisation et aux services clé en main.
Laurent Troger a commencé
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