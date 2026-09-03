Alstom va renouveler la flotte de trains longue distance de VIA Rail Canada
Alstom fabriquera 313 nouvelles voitures de passagers Adessia pour VIA Rail Canada et fournira un soutien technique pendant quinze ans. La nouvelle flotte sera mise en service sur huit grandes lignes nationales longue distance, régionales et éloignées (LDRR). Elle remplacera les voitures actuellement utilisées pour desservir huit grands corridors ferroviaires reliant près de 400 collectivités dont Montréal, Halifax, Toronto et Vancouver.
Le modèle Adessia offrira davantage de possibilités de déplacement aux voy
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