Un expert pour redresser le RER D
Les chiffres de la ponctualité du RER D en juillet 2026, sont en dessus de 85%, un niveau inférieur de 4% aux objectifs prévus dans le contrat. Cette baisse de performance sur une ligne « ayant fait l’objet d’investissements massifs sans précédent » est « inacceptable » pour Valérie Pécresse. La présidente d’IDFM sait que la situation est liée au déverminage du nouveau matériel roulant RER NG, aux conditions météo extrêmes de cet ét
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