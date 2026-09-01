Anaïs Lançon, ancienne dircom de la RATP, nommée à la communication des JO d’hiver
Anaïs Lançon a annoncé le 19 août, sur sa page Linkedin, prendre ses nouvelles fonctions de directrice de la communication du COJOP Alpes françaises 2030. Elle a été nommée le 4 juin par le bureau exécutif du Comité pour succéder à Arthur Richer qui avait quitté ses fonctions en janvier.
Elle était
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