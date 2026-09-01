Trois entreprises françaises au Concours européen d’innovation à Innotrans
L’Ensam, à travers son Innovation Club, a distingué, le 7 juillet à Lille, trois entreprises qui représenteront la France au Concours européen d’innovation ERCI (European Railway Clusters Initiative). Celui-ci se déroulera à l’occasion du salon InnoTrans à Berlin en septembre.
Dans la catégorie, meilleure grande entreprise, c’est Mersen qui a été choisie pour son Arc Protect, un revêtement à haute résistance appliqué directement sur le support en aluminium des bandes de contact des pantographes. Cette protection empêche le support de fondre en cas d’a
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau