SNCF Réseau purge une paroi dangereuse entre Niversac et Brive
Les circulations ont repris le 31 août entre Périgueux et Brive, après sept semaines de travaux. SNCF Réseau avait en effet décidé de fermer préventivement cette ligne, le 10 juillet, après avoir découvert une instabilité des abords de la voie, avec un bloc de 200 tonnes menaçant de s’écrouler sur les rails : un agent de SNCF Réseau avait repéré une fracturation importante de la paroi rocheuse surplombant la voie à environ 8 mètres, dans la tran
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau