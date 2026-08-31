Les premières rames équipées de batteries lithium-ion, en remplacement de leur moteur diesel, viennent d’être mises en service dans la Région Sud et en Occitanie, en partenariat avec SNCF Voyageurs et Alstom.

Depuis le mardi 28 juillet, un train assure les premiers services commerciaux avec cette technologie sur la liaison Avignon – Carpentras. En Occitanie, le 31 août ont démarré les tests d’une rame prototype de train à batteries sur la ligne Nîmes-Vauvert.

Les deux expérimentations rentrent dans le cadre d’un programme national associant cinq Régions. Il vise à tester à l’échelle nationale, la première génération de matériels roulants à batteries. Cette phase doit permettre de s’assurer, en conditions réelles d’exploitation, des