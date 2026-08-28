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Stadler et Siemens Mobility fourniront les prochaines rames du S-Bahn de Berlin

Publié le 28/08/2026 à 14h27
Le nouveau matériel sera construit dans l’usine Stadler de Berlin avec une chaîne de traction Siemens. © Siemens

Le consortium, composé de Siemens Mobility,  Stadler et de S-Bahn, a annoncé le 16 juillet qu’il avait remporté le contrat de livraison du futur matériel pour le RER de Berlin. Les trois membres du consortium combineront leur expertise pour fournir 350 trains, composés de quatre voitures, et les entretenir pendant 30 ans. Ils assureront également l’exploitera pour une période de 15 ans (axe est-ouest passant par le centre) et de la ligne Nord-Sud, passant également par le centre mais en souterrain.
Le montant du contrat est d’environ 15 milliards d’euros. Il englobe la construction des rames, la maintenance pendant 30 ans et l’exploitation des lignes pendant 15 ans.
Les rames seront construites dans l’usine Stadler installée dans le quartier berlinois de Pankow. Siemens Mobility fournira les moteurs et les systèmes de traction électrique. Les premières livraisons doivent commencer en 2032 et se poursuivre jusqu’en 2038.

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