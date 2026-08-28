Grand Cognac unifie son réseau de transport sous la marque Transcom
L’agglomération de Grand Cognac (Charente) a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de son offre de mobilité en réunissant, fin juin, l’ensemble de ses transports en commun sous une identité unique : Transcom. Après l’harmonisation tarifaire engagée en 2025, cette évolution vise à simplifier les déplacements des usagers tout en enc
L'article complet ( 175 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir de 15,25€ par mois.